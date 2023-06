Lyn, torden og skybrud: Sådan ramte uvejret Østjylland

Mange har tørstet efter vand fra oven den seneste tid. Og i dag kommer den. Men nok i større mængder og på kortere tid, end de fleste lige havde regnet med.

For der er skybrudsvarsel gældende fra mandag formiddag til ud på eftermiddagen.

- Det første skybrud ramte Vestjylland ved 10-tiden, og fronten bevæger sig østpå. Jeg forventer, at der er kraftige tordenbyger i Østjylland sidst på formiddagen, siger meteorolog på TV 2 Vejret Jonas Damsbo.

Uvejret tager til hen over middag, og fronten ventes at have forladt Østjylland ved 15-16 tiden.

