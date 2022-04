Lunt og solrigt forårsvejr hænger ved det meste af ugen

Han tilføjer, at der i løbet af dagene kan komme lidt skyer hist og pist, men at det er svært at forudsige, hvor det bliver.

Flere skyer og mere vind

Fredag begynder vinden at friske op fra en østlig retning. Det betyder, at temperaturen falder en smule til mellem 10 og 15 grader, mens det også bliver mere usikkert, hvor meget sol der kommer.

- Vi regner med, at vinden bliver frisk til hård visse steder. Der kommer også lidt flere skyer, men der vil fortsat være perioder med sol, siger Lars Henriksen.

Han tilføjer, at det lidt mere ustadige vejr ventes at hænge ved i weekenden. Derfor er det bare med at komme ud og nyde det gode forårsvejr, mens det er her.