Lungekræftpatienter venter for længe på behandling

I opgørelsen fra Sundhedsdatastyrelsen bliver det påpeget, at lungekræft er svær at opdage i et tidligt stadie, og derfor spiller tid en afgørende rolle for chancen for at overleve.

Svært at kende symptomer

Derudover kommer nogle patienter for sent ind i kræftpakkerne. Symptomerne udlægges i stedet som influenza, ondt i ryggen eller lungebetændelse.

I Danske Regioner beklager formanden for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach (R), at mange patienter må vente for længe på behandling.

- Det tager vi meget alvorligt. Det har stor betydning, at man kommer hurtigt til, siger hun til Berlingske.

Ifølge Karin Friis Bach skyldes forsinkelserne i vid udstrækning manglen på medarbejdere - sundhedsvæsenets altoverskyggende problem.