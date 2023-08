Lund Poulsen: - Ved godt, der er mange udfordringer

Troels Lund Poulsen siger på doorstep-mødet ved Forsvarsministeriet, at han glæder sig til at begynde i jobbet som forsvarsminister.

Han erkender dog også, at han får et job i et ministerium med mange udfordinger.

- Det tager jeg med rank ryg og lægger op til, at det må vi løse i fællesskab. Jeg kommer til at række ud til Folketingets partier, forligskredsen, så vi gør, hvad vi kan, for at Forsvaret får de bedste rammevilkår i fremtiden, siger Troels Lund Poulsen ifølge tv2.dk.

Desuden kommer støtten til Ukraine fortsat til at fylde meget i ministeriet, lyder det fra den nye forsvarsminister, som altså tager over i stedet for Jakob Ellemann-Jensen, der samtidig får Lund Poulsens job som økonomiminister.

Fyret af Ellemann

Man må formode, at Lund Poulsen med sin kommentar omkring udfordringer henviser til sagen om våbenkøb fra israelske Elbit Systems, hvis forløb er blevet kritiseret. Sagen kostede i forrige uge departementschef Morten Bæk jobbet. Han blev fyret af Ellemann.

Selvom spørgelysten blandt de fremmødte journalister ved doorstep-mødet var stor, afbrød Jakob Ellemann-Jensen og Troels Lund Poulsen seancen med ubesvarede spørgsmål hængende i luften.

På vej væk fra mikrofonerne tilføjede Ellemann dog, at han er "frisk som en havørn".