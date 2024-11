Lunt og fugtigt vejr på vej

Vejret er usædvanligt varmt for årstiden, og sådan fortsætter det lidt endnu. Et højtryk lige sydøst for Danmark sender nemlig lun og ret fugtig luft op over landet, oplyser DMI. Vinden er svag, og der ligger et jævnt lag skyer over landet. Fredag tiltager vinden fra sydøst, men der går nok ikke hul i skyerne. Man kan dog være heldig at se solen ud på eftermiddagen lørdag eller først på søndagen.