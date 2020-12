Lufthavn klar med ny rute til foråret

Til en start lægges der ud med tre ugentlige returflyvninger mandag, torsdag og søndag, og hen over foråret opgraderes til seks ud af ugens syv dage, oplyser Aarhus Airport, der beskriver München som en vigtig destination.



- Der er en betydelige business-trafik mellem sydtyske og østjyske virksomheder, som vi kan servicere på højt niveau med seks ugentlige afgange. Samtidig får de rejsende direkte adgang til Lufthansas daglige rutenetværk, der tæller op mod 100 internationale destinationer verden over. Dertil er München en attraktiv citybreak destination, der stadig er forholdsvis ukendt for mange danskere, men som er et særdeles spændende alternativ til de klassiske hovedstæder for en forlænget weekend hele året rundt, siger Peer H. Kristensen, administrerende direktør i Aarhus Airport, i en pressemeddelelse.



Den sydtyske by med omkring 1,5 millioner indbyggere er blandt kendt for sin store ølfest - oktoberfest - med lederhosen og fadøl i stride strømme, de tyske fodboldmestre fra Bayern München og hjemsted for bilmærket BMW.