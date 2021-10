Lufthavn har igen vind under vingerne

Nicolai Krøyer (th.), adm. direktør for Aarhus Airport, er glad for, at flere flyselskaber vælger at flyve fra Djursland. Her byder han Per G. Braathen og hans svenske flyselskab BRA velkommen, da de i juni 2021 åbnede nye ruter fra Aarhus Airport og med det bevægede sig ind på det danske marked Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix