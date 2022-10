Lover bod og bedring, men torsdag står bussen klar

1. oktober trådte Aarhus Letbanes vinterberedskab i kraft. Men knap er der udsigt til frost, før man har indkaldt en bus til at køre som backup, hvis frosten ødelægger køreplanen.

Det skriver Midttrafik på sin hjemmeside.

- Torsdag morgen er der risiko for frostdannelse på strømkablerne på L1. Vi håber naturligvis, at Letbanen kører planmæssigt, men for en sikkerheds skyld kører linje 88 som backup fra morgenstunden, skriver de.