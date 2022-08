Lovende studie: Program reducerer dødeligheden ved tarmkræft

Et nationalt screeningsprogram, der blev indført for fire år siden, har været med til at reducere dødeligheden ved tarmkræft.

Det viser et nyt studie, der er lavet i samarbejde med Regionshospitalet i Randers.

Særligt ældre mænd i alderen 61-70 år har haft gavn af programmet.

For denne gruppe mænd, der har deltaget i programmet, er risikoen for at dø af tarmkræft blevet reduceret med 51 procent, viser forskningsresultaterne.