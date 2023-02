Lottes arbejdsgiver snydt af forsikringsklausul - nu har hun fået stress

Lars Rieck Sørensen havde for nyligt netop tegnet en sundhedsforsikring hos Gjensidige Forsikring for at kunne tilbyde sine medarbejdere hjælp igennem det private.

- Jeg vil gerne have mine medarbejder tilbage på arbejde så hurtigt som muligt, så det er vigtigt for mig, at de hurtigt får den hjælp, de har brug for. Jeg synes, det er en falliterklæring for det offentlige, at den slags er nødvendigt. Men det er desværre et vilkår i dag, siger han.

Lars Rieck Sørensen havde sørget for at sikre sig, at det var en sundhedsforsikring, der ikke kun dækker medarbejderne, men også de børn, der måtte være i medarbejderens husstand.

'Vi gør opmærksom på, at forsikringen ikke dækker udredning eller behandling af ADHD/ADD eller lidelser inden for autismespektret,' skrev Gjensidige Sundhed i et brev, som TV2 Østjylland har set.

Forsikringen skrev til hende, at hvis det viste sig, at hendes søn havde autisme, ville forsikringen ikke dække så meget som en krone.

Derfor opfordrede han hende til at kontakte forsikringsselskabet for at få hjælp herigennem. Lotte Ryom fik også hurtigt en tid til et udredningsforløb hos en privat psykiater. Der var bare ét stort problem:

Det har været hårdt for Lotte Ryom både at tackle sønnens mistrivsel og kampen med systemet oveni. Så nu er hun sygemeldt fra sit arbejde med stress.

Bekræftede hendes anelser

Det var netop autisme, Lotte Ryom havde mistanke om, at hendes søn led af. Hun og sønnen tog til en forsamtale med den private psykiater og fik også her at vide, at det var sandsynlighed for, at en udredning ville pege i den retning, og at et udredningsforløb derfor ikke ville blive betalt af forsikringen.

- Men på det tidspunkt var jeg bare glad for at være kommet igennem til en psykiater, der ville forsøge at hjælpe os, så Elliots far og jeg besluttede, at vi selv måtte finde de omkring 25.000 kroner, det ville koste, siger Lotte Ryom.

- På det tidspunkt havde jeg så længe kæmpet for at få hjælp. Jeg var for længst blevet desperat og ville gøre hvad som helst, siger hun.