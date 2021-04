Loppefrøskaller er sandsynlig årsag til salmonellaudbrud

I dialog om fremtiden

Det er ifølge beredskabschefen endnu for tidligt at sige, om der er noget at udsætte på Orkla Cares kontrol med de importerede varer.

- Der er en høj standard i Danmark i forhold til fødevaresikkerhed, men vi må konstatere, at sikkerhedsnettet hos Orkla Care ikke har været fintmasket nok til at fange det her parti.

- Det har vi en dialog med virksomheden om, så vi sikrer, at det ikke sker i fremtiden, siger Nikolas Kühn Hove.

Orkla Care har ud fra et forsigtighedsprincip valgt at tilbagekalde alle produkter i Husk-sortimentet.

Men der er ifølge beredskabschefen andre produkter tilgængelige med det samme indhold af loppefrøskaller.