Lokalpolitikere håber på østjyde som ny formand

Står det til to af Nye Borgerliges lokalpolitikere her i Østjylland, så bør Lars Boje Mathiesen blive ny formand for partiet.

Lars Axel Nielsen og Henrik Arens fortæller tirsdag, kort tid efter at have modtaget nyheden om Vermunds exit, at de vil pege på det østjyskvalgte folketingsmedlem, såfremt han stiller op til formandsposten.



Det fortæller de til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg peger på Lars Boje Mathiesen, hvis han stiller op. Det håber jeg, at han gør, siger Lars Axel Nielsen, der sidder i byrådet i Randers Kommune for Nye Borgerlige.



Og samme melding kommer fra partikollegaen 40 kilometer længere mod syd.

- Jeg går ud fra, at det bliver en fra folketingsgruppen. Der er to nye og to med erfaring. Vi ved endnu ikke, hvem der vil stille op, men umiddelbart hælder jeg både politisk og personligt nok mest til Lars Boje Mathiesen, siger Henrik Arens, der sidder i byrådet i Aarhus Kommune.

Udover Pernille Vermund består Nye Borgerliges folketingsgruppe af Lars Boje Mathiesen, Peter Seier Christensen, Mikkel Bjørn og Kim Edberg Andersen.



TV2 ØSTJYLLAND arbejder på at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen, men foreløbigt uden held.

På Facebook har han dog takket Pernille Vermund for hendes store arbejde for partiet, ligesom han også takker hende for at have rakt hånden ud til ham.

- Tak for at du rakte ud til mig. Troede på at dansk politik har brug for en person som mig. Jeg har haft et sjovere, mere spændende og mere udfordrende liv de seneste 6-7 år pga. dig. Det vil jeg være dig evig taknemlig for, skriver Lars Boje Mathiesen i et opslag.

En skovl er en skovl

Pernille Vermund opfordrer Nye Borgerlige til at finde hendes afløser som formand allerede i år.

Både Lars Axel Nielsen og Henrik Arens ser mange ligheder mellem Pernille Vermund og Lars Boje Mathiesen og roser sidstnævnte for a sige tingene, som de er, og altid arbejde benhårdt.



- Han er til at forstå, og han er en del af folket. Jeg bryder mig ikke om skolede politikere. Så hellere sige, hvad man mener, og det har Lars Boje Mathiesen bevist, at han gør, siger Lars Axel Nielsen.