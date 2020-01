Lokale biografer hitter: - Det er et større fællesskab

En god film. Popcorn. Sodavand. Bland-selv-slik.

En tur i biffen udgør en hyggelig søndagsudflugt for både unge og gamle, og noget tyder på, at folk oftere vælger en tur i deres lokale biograf frem for de store kæder som CinemaxX eller Nordisk Film.

TV2 ØSTJYLLAND har foretaget en rundspørge blandt østjyske biografer, og den viser en fremgang i billetsalget hos fem mindre biografer.

Blandt andet hos Fotorama i Hammel, der solgte 2000 flere billetter i 2019 i forhold til året før.

Her forklares stigningen blandt andet med billige børnebilletter.

- Billetpriserne skal være billige for børnefamilierne, så vi kan få dem i biografen. Det er dem, vi tjener mange penge på, siger Lars Tandrup Christensen, der er formand for Fotorama Hammel.

Mens man også har lavet en række nye tiltag.

- Vi har jo modeshow hernede og koncerter. Vi har haft Poul Krebs hernede, siger Lars Tandrup Christensen.

Fremgang for mindre biografer Hadsten Bio 2018: 18.300 billetter 2019: 19.470 billetter Ry Biograf 2018: 18.368 2019: 19.231 Fotorama Hammel 2018: 14.000 2019: 16.000 Biffen Odder 2018: 23.318 2019: 23.463 Biohuset Galten 2018: 18.720 2019: 19.220

Biografklub hitter

Biffen i Odder har oplevet en mindre stigning på omkring 150 billetter, og her er det især filmklubberne, der får folk i biografen.

- Vi har fire børnefilmklubber, og vi har udvidet med andre filmklubber som Seniorbio og Opera Bif, siger Finn Holmgaard Jensen, der er formand i Biffen Odder.

Formanden fortæller, at der arbejdes med nye tiltag, som skal være med til at øge antallet af gæster.

- Vi vil gerne have flere kunder i biografen og derfor er vi ved at færdiggøre en fornyelse af vores cafe, så vi måske også kan trække kunder ind, der kun vil have en kop kaffe, siger han.

En af søndagens gæster i Biffen Odder har et bud på, hvorfor de små biografer hitter.

- Man møder nogle fra byen af, og det er bare et større fællesskab, siger Mette Rasmussen fra Odder.

Biffen Odder vil forsøge at trække cafegæster ind i biografen.