Lørdag bliver den bedste dag i klassisk forårsweekend

Weekenden byder på mange måder på ganske klassisk og ustadigt dansk forårsvejr.

Det fortæller Hans Peter Wandler, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), fredag morgen.

Fredag starter med lidt eller nogen sol over de østlige egne af Danmark, men det bliver efterhånden skyet de fleste steder.

Langsomt lavtryk

- Der er et lavtryk fra England, der langsomt skal bevæge sig mod øst syd om Danmark, og det sender skyer og efterhånden også regn op over de østlige egne, siger han.

Vinden fredag bliver svag til jævn, og temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader.

Lørdag bliver den bedste dag rent vejrmæssigt.

Dagen starter med nogen eller en del sol, inden en koldfront en overgang skal passere landet fra nordvest og bringer skyer med sig.

- Efter koldfronten kan vi få nogen eller en del sol. Vi får en let til frisk vind fra vest og nordvest og ved kysterne, siger meteorologen.

Temperaturerne lørdag kommer til at være på mellem 9 og 14 grader.

Tørt men koldere

Søndag bliver det også tørt, men temperaturerne kommer til at være på mellem seks og ti grader.

- Vinden kommer til at være let til frisk, og den kommer fra nordvest, siger Hans Peter Wandler.

Weekendens vejr, der altså byder på både regn, sol, blæst, skyer og et temperaturskel på op til otte grader, er ifølge Hans Peter Wandler, ganske typisk for årstiden.

- Det er på ingen måde unormalt vejr, siger meteorologen fra DMI.

- Her i foråret er vi jo vant til, at vi har de her store temperaturvariationer og dage med sol, hvorefter der kommer dage med skyer og lidt køligere vejr, siger han.