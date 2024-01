Løn under uddannelse skal tiltrække flere sosu'er

I et nyt udspil foreslår regeringen, at sosu-elever over 25 år skal have løn under uddannelse.

Formålet er at gøre uddannelsen mere attraktiv. Ifølge Regeringen vil der nemlig frem mod 2035 mangle op mod 15.000 sosu'er.

Men løsningen med løn under uddannelse, er noget, Aarhus Kommune allerede bruger. Og på Rådhuset er man glad for, at de gode erfaringer nu skal rulles ud på landsplan.

- Vi kan konstatere, at hvis man har mulighed for at få løn under uddannelsen, så gør det altså bare en forskel: Så får vi fat i nogle af dem, vi ellers ikke ville få fat i, og vi kan måske opfordre nogen til at tage springet fra ufaglært til faglært, siger Christian Budde, der er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.