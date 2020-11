Løn til voksne elever skal sikre flere hænder til ældrepleje

Erfaringen fra de kommuner er, at der er kommet flere elever til, siger hun.

- Det giver næsten sig selv, at når man først er blevet rigtig voksen, så kan det være svært at gå i gang med en uddannelse, hvis ikke man får løn under uddannelsen.

- Så for at trække flere ind i plejesektoren er det her et af de afgørende instrumenter, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.