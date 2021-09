Livsfarlig bakterie florerer på ni ud af ti plejehjem

Det står værst til i København, hvor man efter vandprøver kan konkludere, at der er legionella i vandet på 45 af 49 institutioner.



I undersøgelsen blev der taget vandprøver på 97 institutioner for ældre i to byer - en by i Nordjylland og en i hovedstadsområdet.

Blandt de undersøgte institutioner i den nordjyske by fandt forskerne legionella på 36 af stederne - svarende til 75 procent.

40 procent af stederne i den nordjyske by havde alarmerende høje niveauer af legionella, mens 18 procent havde det i byen i hovedstadsområdet.