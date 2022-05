Letbanen vil halvere antallet af aflysninger

I den forgangne vinter var der seks aflysninger på Aarhus Letbane, det tal skal nu halveres.

Sådan lyder det fra Letbanens direktør, Michael Borre.

- Det er jo ikke tilfredsstillende, at der overhovedet er noget, men man kan jo ikke undgå problemer på et system som vores. Så tre morgener er et mål for at sige, at vi vil halvere skaden i forhold til i år. Men vi håber selvfølgelig på nul, siger direktøren.