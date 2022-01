Lene, Henrik, Mohammed? Her er de mest brugte navne i Østjylland

Hvad er de mest grundøstjyske navne?

Torben og Helle som fornavnene på borgmestrene i Randers og Silkeborg? Eller er traditionelt udenlandske navne ved at snige sig ind på listen?

Det satte vi på TV2 ØSTJYLLAND os for at finde ud af i dag, hvor de årlige statistikker for de mest populære navne til nyfødte kom ud.

TV2 ØSTJYLLAND har fået Danmarks Statistik til at trække navnestatistikker på de kommuner, der ligger i vores sendeområde, for at se, hvad østjyder i alle aldre rent faktisk hedder.

Se dem på grafikken herunder.