Lempes restriktionerne? Indkalder til corona-pressemøde

Hvad med nattelivet?

Omvendt er det anbefalingen, at nattelivet fortsat skal være lukket. Og at serveringssteder fortsat skal stoppe for udskænkning af alkohol klokken 22 og lukke klokken 23.

Et generelt forbud om salg af alkohol fra klokken 22 til 5 bør også stadig gælde, hvis det står til kommissionen. Restriktionerne har været gældende siden 19. december.

Om kommissionens anbefalinger følges, er en politisk beslutning, der træffes af Folketingets Epidemiudvalg. Statsminister Mette Frederiksen (S) siger dog til TV 2, at regeringen lægger op til at følge eksperternes indstilling.

- Vi har tænkt os at følge indstillingerne, og vi er fuldt ud opmærksom på, at det er svært for store dele af dansk kunst- og kulturliv at have de her restriktioner, som har været gældende i en periode. Og det håber vi på opbakning fra Folketinget til, siger hun til TV 2.