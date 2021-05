Lavtryk sender regn og skyer til Danmark i pinseferien

Endu en dag med skyer og byger

Hun fortæller, at temperaturen fredag kommer til at ligge mellem 10 og 13 grader. I særligt den østlige del af landet kan den måske snige sig op omkring de 15, hvis solen får lov til at skinne igennem skyerne i løbet af dagen.

- Det her lavtryk har ikke travlt. Så det får vi også glæde af hele lørdag, siger meteorologen.