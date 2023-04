Lavere energipriser får inflationen til at falde igen

For femte måned i træk har forbrugerpriserne taget et skridt tilbage, efter at de toppede i oktober sidste år.

Det skyldes primært, at priser på brændstof, gas og elektricitet er faldende, skriver Danmarks Statistik.

I marts er forbrugerpriserne opgjort til at være 6,7 procent højere end i samme måned sidste år. I februar var den tilsvarende stigning 7,6 procent.

Det markante fald skyldes dog også, at inflationen løbende vil spise sig selv, skriver Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

- Det sker i takt med, at sidste års kraftige prisstigninger vil falde ud af inflationsopgørelsen, som vi bevæger vi os gennem året, da inflation er priserne i dag i forhold til for et år siden.

I marts sidste år var inflationen 5,4 procent på årsbasis.

Også den såkaldte kerneinflation er begyndt at følge med ned. Den blev i marts opgjort til at være 6,4 procent mod 6,7 procent i februar.

Nogle økonomer kigger ofte på det, der kaldes kerneinflation. Her fraregnes prisudviklingen på energi- og ikkeforarbejdede fødevarer. Det giver blandt andet et indtryk af, hvor bredt inflationen har spredt sig i samfundet.