To lastbiler i sammenstød - motorvej helt spærret

Et uheld på motorvejen gav forlænget rejsetid for bilisterne. E45 var helt spærret.

Opdateret kl. 13.24: Nu er motorvejen åbnet op igen, og trafikken glider igen uden de store problemer.

Torsdag formiddag kl. 10.15 kørte to lastbiler sammen på den østjyske motorvej E45 mellem afkørslerne Sønder Borup syd for Randers og Hadsten. Motorvejen var helt spærret i flere timer, inden der kort efter kl. 13 blev åbent op igen.

- Der skulle ikke være sket personskade, men det er tunge køretøjer, der har været involveret i uheldet. Så det er er en større opgave at flytte dem, sagde kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Seneste melding fra stedet er, at arbejdet med at flytte lastbilerne begynder kl. 11. Så motorvejen vil være spærret et godt stykke tid endnu. Janni Lundager, Østjyllands Politi

Arbejdet med at flytte de harvarede køretøjer spærrede E45 i lang tid og skabte kø på stedet.

Der var også være olie på motorvejen, som skulle fjernes.

Det ene spor er nu åbnet og trafikken afvikles i det ene spor. Der er dog fortsat en del kø på stedet #politidk https://t.co/IBWbsruUKN — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) February 6, 2020

Åbent i et spor

Trafikken blev tidligere omdirigeret før uheldsstedet.

- Bilisterne blev ledt af afkørslen Sønder Borup og dirigeret på igen ved Hadsten, sagde Janni Lundager.

- Seneste melding fra stedet er, at arbejdet med at flytte lastbilerne begynder kl. 11. Så motorvejen vil være spærret et godt stykke tid endnu, tilføjede hun.

