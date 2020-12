Lastbilchauffør fik ildebefindende og kørte ind i syv biler

Østjyllands Politi fik lørdag morgen klokken 08:41 en anmeldelse om en lastbilchauffør, som havde kørt ind i syv parkeret biler på Slet Møllevej i Tranbjerg.

- Da vi kommer frem, viser det sig, at der er tale om en 46-årig chauffør, som har fået et ildebefindende og er blevet bevidstløs, mens han kørte, siger Per Bennekov, der er vagtchef ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.