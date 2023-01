Lastbil ryger i autoværnet på spejlglat motorvej

Onsdag morgen er startet koldt og glat på de østjyske veje. Det har man kunnet mærke hos Østjyllands Politi.

- Vi har været ude ved fem forskellige uheld i de tidlige morgentimer, fortæller Chris Mose, vagtchef, Østjyllands Politi.

To af uheldene er sket på E45 - og i det værste af tilfældene røg en lastbil i autoværnet i sydgående retning mellem Hadsten og motorvejskryds Aarhus Nord. Det skete omkring klokken 04.30.

Undvigelser skyld i uheld

- Der er heldigvis ingen tilskadekomst ved nogen af uheldene, siger Chris Mose.

Ud over de to uheld på E45, har der blandt andet været to uheld, hvor dyr har været indirekte involveret.

- På Ormslevvej (i det sydlige Aarhus, red.) og et sted oppe ved Hammel har rådyr eller dådyr været skyld i uheld. De er ikke blevet ramt, men man har undviget og så har man ikke kunnet styre tilstrækkeligt på grund af det glatte føre, fortæller vagtchefen.

Skal man ud i morgentrafikken onsdag skal man altså være opmærksom på, at der kan være glatte veje - også på motorvejen, som tidligt onsdag morgen er glat mange steder. Saltningen er dog i fuld gang, men man skal alligevel forvente længere rejsetid.