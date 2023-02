Lange køer til fastelavnsboller

Fra morgenen har der været kø foran Jumbo Bakerys to forretninger, mens folk også har stået helt ude på fortovet ved Schweizerbageriet på M. P. Bruuns Gade.

Der har dog indtil videre været nok til alle. Og bageriet regner også med at kunne imødekomme den store efterspørgsel på fastelavnssøndag.

- Stormen har givet os strømsvigt i bageriet i nat, så vi kæmper derudaf for at komme i gang igen, lød meldingen omkring middag.

Her har stormen dog sat en kæmp i hjulet på produktionen. Det skriver caféen på Instagram.

Her håbede man at komme i gang i løbet af et par timer. Omkring klokken 14 er der dog fortsat intet nyt meldt ud.