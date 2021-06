Landsholdslæge: Uafklaret hvorfor Eriksen fik hjertestop

- Det var et hjertestop, Christian Eriksen fik, bekræfter lægen, som også fortæller, at lægeholdet fik hjertet i gang igen efter første forsøg med hjertestarteren.



Dog hæfter lægen sig også ved, at Christian Eriksens tilstand nu er stabil.



- Han er vågen og svarer relevant og klart. Hjertet slår igen, siger han.



På spørgsmålet om, hvor afgørende det var for Eriksens liv, at hjertestoppet kom på et stadion svarer landsholdslægen:

- Det var ret afgørende, tror jeg. Tiden, der går før man får hjælp er afgørende og den var kort. Det er afgørende, siger Morten Boesen.