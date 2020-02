Landmænd står i gylle til halsen

Fra i dag må der spredes gylle på markerne, men massive mængder regn har sat en stopper for det projekt, til stor frustration for landmændene.

Gyllesæsonen er begyndt. Fra 1. februar er det igen tilladt for landmænd over hele landet at køre flydende husdyrgødning ud på markerne.

Og det er tiltrængt. For landmændene at komme af med gyllen. For gylletankene er fyldt til randen hos de østjyske landmænd. Så fyldte at flere allerede har bedt Odder Maskinstation om at komme og hente gyllen og køre den væk.

Men selvom landmændene ifølge loven fra 1. februar igen må køre gyllen ud på markerne som gødning, er problemet ikke løst.

For de massive regnmængder i januar betyder, at markerne er for våde til, at de store maskiner, der trækker gyllesprederne ikke kan køre der.

Gyllesprederne på Odder Maskinstation står stille, selvom gyllesæsonen er begyndt.

Kortsigtet gylleløsning

- Det er dybt frustrerende og et stort problem, siger Lasse Sørensen, der er landmand i Odder og medejer af Odder Maskinstation.

- De landmænd, der har dyr og laver gylle hver dag, skal blive ved at finde et sted til deres gylle. Gylletankene bliver fulde rundt omkring og vi skal holde hjemme. Vi skal flytte noget gylle i stedet for og det har nogle ekstra omkostninger for landmændene, forklarer han.

Odder Maskinstation har nogle gylletanke, som de kan transportere den gylle, der ikke kan være i landmændenes egne tanke, hen i. Det er dog ikke en strategi, der holder for evigt.

- På et tidspunkt kan vi heller ikke have mere gylle og så står kunderne med problemet. Så kan det være gyllen skal transporteres endnu længere væk, siger Lasse Sørensen.

Der er endnu ikke gang i gyllesprederne på Odder Maskinstation.

Lange udsigter

Det er de store regnmængder i januar og december, som betyder, at markerne flere steder står under vand. De er simpelthen så våde, at maskinerne der trækker gyllesprederne, enten ville køre fast eller ødelægge markerne, hvis landmændene alligevel forsøgte at køre ud, fortæller Lasse Sørensen.

Og selv hvis vejrudsigten skulle stoppe med at vise skyer og regndråber vil der gå et stykke tid, før landmændene kan begynde at tømme deres gylletanke.

- Hvis det holder op med at regne nu, så går der nok 14 dage, før vi kan komme ud at køre, siger Lasse Sørensen.