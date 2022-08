Landet bliver delt i to vejrmæssigt - sådan bliver det her

Varme sydfra er på vej op over det danske sommerland, men det er ikke alle, der får glæde af varmen. Østjylland ligger lige på grænsen, fortæller vagthavende meterolog ved DMI, Mette Wagner. Og det er særligt på Fyn og Sjælland, at varmen for alvor slår igennem med omkring 30 grader, mens vi i det østjyske må nøjes med noget lavere temperaturer.

På Smukfest, som begynder i dag, håber man nok, at hendes forudsigelser ikke helt kommer til at holde stik.

- I formiddag (onsdag, red.) bliver der skyet og lidt regn. Det er særligt i den nordlige del omkring Randers, der er risiko for regn. Der kan komme lidt sol i ny og næ, men der vil være skyer på himlen hele dagen i hele regionen, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Usikkerhed om torsdag

I den sydlige del af Østjylland - særligt omkring Horsens - er der større sandsynlighed for huller i skydækket. Temperaturerne vil ligge på omkring 20-25 grader.