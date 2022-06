Læk rammer 750.000 lærere og elever

- Jeg bliver ærgerlig over, at man sløser så meget med andre personers data. Det kan man ikke være bekendt, siger Peter Kruse.

Hvor længe, det er foregået, kan Henrik Gejlager ikke sige. Gyldendal Uddannelses logoplysninger går nemlig kun otte til ni måneder tilbage.

- Det betyder i princippet, at det kan gå tilbage til 2007, men eftersom der ikke har været nogen sager, vi har hørt om, er det vores klare formodning, at det ikke har fundet sted, lyder det fra markedsdirektøren.

Samme dag som tippet og anmeldelsen til Datatilsynet, lukkede Gyldendal Uddannelse for det system, der var utæt.

Oplysningerne kan bruges

Der har været i alt 22 dataudtræk – som betyder, at der 22 gange er blevet hentet lækkede oplysninger – af personer, der ikke burde have adgang. 21 af dem har drejet sig om specifikke skoler og institutioner eller sågar enkeltpersoner.

Det sidste læk er én person eller muligvis robot, vurderer Peter Kruse, der har trukket tusindvis af informationer på to dage.

Peter Kruse fortæller, at det først og fremmest er ”noget sjusk”.

Udover risikoen for identitetstyveri og snagen i andres personlige oplysninger, peger han også på en tænkt situation:

En elev med et unikt navn og forældre, der er særligt interessante for eksempel en efterretningstjeneste, kan blive opsøgt på skolen. Der kan man etablere en relation til eleven, fordi man ved, hvor eleven går i skole.

Er det nemt at få adgang til flere oplysninger, når man har disse?

- Det gør det i hvert fald lettere, fordi så ved man, hvor eleven er tilknyttet, og det kan man bruge til for eksempel at ringe til skolen og forsøge at få lokket flere oplysninger ud af for eksempel en sekretær på skolens kontor, siger Peter Kruse.

Men det er ikke noget, der får hans alarmklokker til at ringe, siger han.

Kan ikke garantere

Henrik Gejlager siger, at det er et såkaldt legacy-system, der har rummet informationerne, som lå på nettet. Men også at der ikke er andre tilsvarende systemer.

Han kan dog ikke love, at det ikke sker igen.

- Men vi kan garantere, at vi gør alt for, at det ikke sker igen. Det er vigtigt at sige, at de data, som har været tilgængelige på den her tjeneste, der har været mulige for nogen, der var teknisk kyndige, har været af meget overordnet karakter.