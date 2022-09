Lægerne havde opgivet Bente: Reddet af sin søster

Den 15. august i år er Bente Hornbæk raskmeldt. Hun er nu én, der har haft leukæmi, som hun selv beskriver det. Takket være Aarhus Universitetshospital og sin familie.

- Når man tænker på, hvor stort det har været for mig at få livet igen, efter at have været et sted, hvor jeg har tænkt: 'nå, nu har jeg oplevet alt for sidste gang', og at et menneske så gør, som min søster gjorde, redder bare liv.

- Det, der er vigtigt for mig, er, at flere bliver stamcelledonorer. Der er virkelig mulighed for at redde liv med noget, der hverken er grimt eller svært at få foretaget.