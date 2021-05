Læger fraråder frivillige vacciner

Det kan for eksempel være unge i alderen 25-39 år, som står langt bag i vaccinekøen, som kan blive fristet til at afkorte ventetiden ved at vælge tilvalgsordningen.

Men ifølge Dansk Selskab for Almen Medicin vil sundhedsgevinsten ved en vaccine for denne gruppe mennesker være nærmest ikkeeksisterende i forhold til at forebygge alvorlige forløb med covid-19.

Dansk Selskab for Almen Medicin fremhæver, at danske studier peger i retning af, at alle, der får AstraZenecas vaccine, får ændret deres blodplader.

Byrden kan ende hos læger

Ifølge organisationen er det i bedste fald en utilsigtet biologisk virkning uden betydning. I værste fald kan det give anledning til en reaktion, som kan udløse sygdom ved senere påvirkning af immunsystemet.

- Vi vil meget gerne have, at der kommer en offentlig oplysningskampagne om, hvad det er, man går ind til, hvis det her projekt skal leve.

- Vi vil meget nødig have, at arbejdsbyrden bliver læsset ud til os praktiserende læger, der skal sidde og informere om noget, der er så stor usikkerhed om, siger Anders Beich.