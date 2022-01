Lægeforeningen: Det bliver udfordrende at leve op til garanti

Udrednings- og behandlingsgarantien betyder, at patienter, der henvises fra deres praktiserende læge, inden for 30 dage enten skal have stillet en diagnose eller have en plan for det videre udredningsforløb.

Fra man er blevet udredt, har man krav på behandling inden for 30 dage. Ellers, har man ret til at få behandling på et privathospital.

Bekymret støtteparti

Også regeringens støtteparti Enhedslisten finder det bekymrende, at regeringen har valgt at genindføre udrednings- og behandlingsgarantien fra fredag.

- Det er helt afgørende, at når vi har et sundhedsvæsen med kapacitetsudfordringer, at vi også sikrer, at de patienter, der først bliver tilbudt behandling, er dem, der ud fra en sundhedsfaglig betragtning også er dem, der har størst behov for behandling, siger partiets sundhedsordfører Peder Hvelplund.