Kritik af landbrugsaftale: Der skal mere fart på omstillingen

Da der for knapt et år siden blev indgået en aftale i Folketinget om at nedbringe CO2-udledningen i landbruget med 55-65 procent frem mod 2030, var det uden Alternativet og Frie Grønne.

Ifølge Torsten Gejl (ALT) var aftalen simpelthen ikke konsekvent nok over for den kødproduktion, vi har i Danmark, og som ifølge folketingsmedlemmet er ødelæggende for naturen.

- Den aftale ville ikke begrænse den danske kødproduktion med et eneste gram, så det var derfor, siger Torsten Gejl, da han søndag aften var i debat med folketingskollegaen Jens Joel.

Og ifølge Gejl kan det kun gå for langsomt.

- Vi kan nærmest se klimaforandringerne ske udenfor vinduet, så vi er bagud allerede. Så vi er ikke utålmodige, vi er bare ude på, at det nødvendige skal ske hurtigt. Og meget af kampen står i landbruget, siger Torsten Gejl.



Jens Joel er dog en anelse mere pragmatisk i tilgangen. Han mener ikke, at vejen frem er at lukke landbruget, men at omstille det, og det var aftalen fra sidste år et vigtigt skridt hen imod.



- Jeg er jo sådan set enig med Torsten og Alternativet i, at den aftale, vi lavede sidste år, bringer os ikke i mål. Vi skal skrue endnu mere op, og derfor sidder vi og diskuterer regulering af landbruget, siger Jens Joel.

Lukning ikke på dagsordenen

En lukning er dog heller ikke på Alternativets agenda, og omstilling må siges at være et nøgleord i begge politikeres argumenter.

- Det centrale er jo at producere de dyr, man producerer, mere bæredygtigt. Vi skal snakke om, hvordan vi kan omstille dansk landbrug, så det bliver verdens mest klimavenlige, siger Jens Joel.



- Vi er ikke ude på at afvikle dansk landbrug. Vi er ude på at omstille det. Lave et stærkt plantelandbrug. Jeg synes, problemet er, at regeringen er bange for, at bønderne skal blive sure. Og i stedet for at være bange for det og have berøringsangst for det, så skal vi involvere landbruget, siger Torsten Gejl.

Jens Joel er dog ikke bange for landmændene.

- Det er jo kompliceret. Men vi vil gerne, at vi tager nye og mere ambitiøse skridt på landbruget, siger Joel.

Torsten Gejl kigger mod Holland, hvor man betaler bønderne for at "skille landbrugene ad og finde andre erhverv", som han siger. Den idé er Jens Joel ikke med på.

- Nej, det synes jeg er en dårlig idé. Vi kan godt diskutere, om der skal være færre eller flere forskellige dyr. Det centrale er i virkeligheden, at de dyr man producerer, skal man producere mere bæredygtigt, mener han.

Plantebaseret kost

Jens Joel ser hellere, at det danske landbrug bliver gode til at gøre tingene på en klimavenlig måde og bliver forgangsland, så andre landes landbrug kan lære af Danmark.

- Vi skal også fokusere meget mere på plantebaseret kost, end vi gør nu. Det tror jeg også bliver en trend, som kan importeres, hvis dansk landbrug bliver rigtig gode til det, siger han.