Regering vil give 200 millioner til naturen: - Fuldstændig grotesk og total absurd

Regeringens finanslovsudspil handler i høj grad om corona, men der er også fundet penge til naturen.

50 millioner kroner om året over de næste fire år vil regeringen afsætte til natur og biodiveristet.

Men det er på ingen måde nok, lyder det fra flere parter.

- Det er fuldstændig grotesk og total absurd. De kan lige så godt smide pengene i en ovn, lyder det fra Rune Engelbrecht Larsen, der er medlem af Danmarks Naturfredningsforenings hovedbestyrelse, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er mindre, end hvad staten bruger på at hente tømmer ud af statsskovene i dag, påstår han.

Rune Engelbrecht Larsen mener, at der burde afsættes en halv milliard om året, som regeringen kunne finde ved at sætte små afgifter på plastik og brændstof.

Handler ikke om penge

- Problemet er, at naturen er i den største krise i menneskehedens historie. Og samtidig har danskerne opdaget, at naturen er det eneste safe place, så der er et voldsomt pres på naturen, siger Rune Engelbrecht Larsen.

I Fussingø tæt ved Randers blev der så sent som i juni etableret en ny nationalpark med urørt skov. Og det er den slags, der skal være meget mere af ifølge regeringen.

Men man får altså ikke ingen ting for 50 millioner, lyder det fra Rune Engelbrecht Larsen og Morten DD Hansen, der er museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.

- For 50 millioner kan man købe et område på omkring tre til fire kvadratkilometer, og det er slet ikke nok, siger Morten DD Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge regeringen rækker pengene til at fortsætte den udvikling, der allerede er sat i gang - for eksempel ved Fussingø.

- Det er ikke mit indtryk, at det skal koste mange penge. Det er vel mere et spørgsmål om at lade tingene stå, træerne rådne og lade biodiversiteten blomstre og sikre borgernes adgang til noget, der opleves som en rigtig lækker natur ude i skoven, siger Malte Larsen, der er medlem af folketinget for Socialdemokratiet.

Bryder deres egne løfter

Rune Engelbrecht Larsen mener ikke, at socialdemokratiet lever op til de løfter, de gav, før de fik magten ved folketingsvalget sidste år.

I 2018 lavede SF og S et udspil, som de kaldte "Flere dyr og planter skal overleve."

Her skrev de, at der skulle etableres 15 vilde naturparker på statens og kommunens areal, og der skulle udlægges 75.000 hektar urørt skov, og det står stadig under socialdemokratiets miljøpolitik på deres hjemmeside.

Katrine Robsøe fra Radikale Venstre mener ikke, at regeringen afsætter nok penge til klima og natur.

Katrine Robsøe, der er medlem af folketinget for Radikale Venstre, mener heller ikke, at regeringen er ambitiøs nok.

- Det er et rigtig fint udspil, men 50 millioner kroner er godt nok lidt. Det er ikke nok at tage små skridt nu, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Sundhedsvæsenet er vigtigst

Finansloven for 2021 kommer til at handle om at få Danmark igennem coronakrisen. Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde mandag.

- Vi vil sætte gang i dansk økonomi efter coronakrisen, og vi skal sikre, at sundhedsvæsenet er rustet til at håndtere corona. Dermed er det også en helt anderledes finanslov, end vi er vant til. Der er færre penge til andre initiativer på grund af coronakrisen.

- Bekæmpelse af arbejdsløshed og målet om at holde hånden under danske virksomheder og danske arbejdspladser er afgørende i denne finanslov, siger Nicolai Wammen (S).

Regeringen ønsker stadig at prioritere klimaet og miljøet. Blandt flere tiltag vil regeringen afsætte 750 millioner kroner til grøn forskning. Og derudover kommer de 200 millioner kroner over fire år til natur og biodiversitet.