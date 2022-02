Krig i Ukraine giver prisstigninger i Danmark

Det sker, fordi transportpriserne stiger som følge af de stigende priser på benzin og diesel. Det påvirker derfor prisen på almindelige dagligvarer. Det bliver særligt tydeligt på de varer, der kommer langvejs fra.

- I indkøbskurven er der mange ting, der bliver dyrere. Særligt alt det, der kommer langvejs fra, siger Philipp Schröder.

Han mener dog ikke, at det kommer til at påvirke andre priser som på services som at gå i teater eller til frisøren.