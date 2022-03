Krig får virksomheder til at sætte skub i grønne planer

Der er også opstået en diskussion om, hvordan europæiske virksomheder kan gøre sig uafhængige af russisk gas. I øjeblikket er mange virksomheder meget afhængige af gassen.

Investerer millionbeløb i ombygning

Også Danish Crown og Rema 1000 Danmark har sat skub i deres planer om at blive mere grønne virksomhed.

Hos Danish Crown investeres der et mindre millionbeløb i at ombygge varmeforsyningen på slagterierne i Horsens, Holsted, Aalborg og Ringsted. Det skal reducere gasforbruget med 21 procent om året.

I Rema 1000 Danmark vil man have skiftet en stor del af butikkerne over på fjernvarme eller varmepumper, frem for at de som i dag kører på naturgas.

/ritzau/