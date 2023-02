Kraftig vind over landet - færger aflyst

- Men temperaturen er altså stigende, så der hvor der ligger hvidt her i landskabet i morgenstunden, er det altså på stakket frist, for det vil smelte her i løbet af de kommende timer, siger Anja Bodholdt.

- Vi starter i dag (fredag, red.) med en frisk vind til kuling fra vest og nordvest, og så kommer der også de her kraftige vindstød, som vi har oplevet de sidste par dage, og i en overgang kan de være af stormstyrke, siger Anja Bodholdt.

Samsø Rederi har været nødt til at aflyse en række afgange fredag på både Sælvig-Hou og Sælvig-Aarhus. Arkivfoto.

Aflyste færger

Den kraftige vind fredag betyder blandt andet, at Samsø Rederi har været nødt til at aflyse en række afgange fredag på både Sælvig-Hou og Sælvig-Aarhus.

Aflysningerne begynder allerede fra tidligt fredag morgen.

Rederiet oplyser, at de forventer at sejle normalt igen fra klokken 16.05 fredag eftermiddag. Lørdag skulle der ikke være problemer med at sejle, men søndag kan vejret igen give problemer. Samsø Rederi vil oplyse om eventuelt aflyste afgange lørdag eftermiddag.

Kort tørvejr

Lørdag ventes der tørvejr og faktisk også gode chancer for at se solen - især mod øst, siger Anja Bodholdt.

- Temperaturen vil ligge mellem en og fem graders varme, siger hun.

Den tørre fornøjelse bliver dog relativt kortvarig, for lørdag aften og natten til søndag står danskerne for skud igen, fortæller Anja Bodholdt.

- Vi skal have besøg af endnu et frontsystem, men det er så også det sidste for et stykke tid.

- Så søndagen starter med regn og slud og tøsne mod øst, og ellers venter der en fin dag med god plads til solen, siger hun.

Pas på

Allerede natten til fredag har glatte veje givet problemer især i Nordjylland. Nordjyllands Politi kunne tidligt fredag morgen fortælle, at der havde været tre færdselsuheld, som formentlig alle havde noget at gøre med glatføre.

Og Anja Bodholdt siger, at man i hvert fald søndag morgen nok skal være opmærksom på de glatte veje igen.

- Søndag morgen skal man være særligt opmærksom igen, for der får vi besøg af endnu et frontsystem. Det har også både regn, slud og tøsne med sig, så søndag morgen kunne man også godt have noget hvidt liggende, siger hun.

Vejret har natten til fredag fået Randers og Aarhus Kommune til at rydde vejene for sne. På Vejdirektoratets hjemmeside advarer de om risiko for glatte veje i begge kommuner.