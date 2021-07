Kraftig regn, byger og torden over Østjylland

Mandag eftermiddag ser ud til at blive en våd omgang for store dele af landet.

Klokken 12 var status, at en front med regn, byger og torden bevægede sig op over Danmark fra sydvest. DMI meldte, at det første skybrud allerede var kommet til Billund, der havde fået 31,6 millimeter på en halv time, hvilket er et dobbelt skybrud.



Det skrev vagthavende meteorolog hos DMI Klaus Larsen.