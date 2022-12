Kræver salg af fyrværkeri til private stoppet

Salget af fyrværkeri begynder torsdag i næste uge, og så starter salget af raketter, bomberør og heksehyl for millioner af kroner hver dag. Krudtet skal dog holdes tørt frem til den 27. december, men afskydningen begynder reelt den 15. december, når salget går i gang.

Dyrenes Beskyttelse mener derfor, de danske regler skal strammes gevaldigt op for at beskytte dyrene.

Det siger Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse.

- Det har enorme konsekvenser for dyrene, at vi i Danmark har en meget afslappet lovgivning for brugen af fyrværkeri. Vi taler om millioner kæledyr, landbrugsdyr og dyr i den danske natur, som potentielt kan opleve stress, angst og anden negativ påvirkning ved affyring af fyrværkeri, som står på over meget lang tid, udtaler han.

Kort tid til krudt