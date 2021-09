Kontakttallet falder til det laveste i månedsvis

Kontakttallet for coronavirus er faldet til 0,7. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter. Det er det laveste siden juni, hvor tallet var på samme niveau.

- Vi kan altså konstatere en faldende epidemi her i start-september. Det vidner om, at Danmark står et virkelig godt sted. Vaccinerne og alle borgere i Danmarks store indsats gennem lang tid er grundlaget for, at vi står så godt, skriver han.