Koncertgæsterne udebliver efter genåbning

Her er der vinterjazz med fire kunstnere på plakaten, og der er god plads, for det kniber med at få fyldt op foran scenen.

Milla Kristoffersen fra Aarhus er en af dem, der har vovet pelsen og er mødt op onsdag aften.

- Det tør jeg godt, for jeg tænker ikke, det er farligere for mig at være her end så mange andre steder. Vi har været rigeligt hjemme så længe, og jeg har glædet mig til at komme ud og høre musik, så den risiko må jeg løbe, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.