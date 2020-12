Kommunerne: Det bliver svært at skaffe pædagoger

Men flere skal til, ikke mindst fordi store årgange står foran pensionen. Ifølge Jacob Bundsgaard er der behov for at løfte uddannelserne endnu mere.

- Det er vigtigt at sikre, at kvaliteten i uddannelserne er tilstrækkelig god, at der er nogle gode uddannelsesmiljøer og at man kan se, at der er et godt og meningsfuldt arbejde i den anden ende.

- At det er attraktivt at få lov til at arbejde med børn, siger Jacob Bundsgaard.

Kommunernes Landsforening holder skarpt øje med udviklingen og muligheden for at ansætte de pædagoger, der skal til. For i 2024 vil der nu ligge et lovkrav.

- Altså, hvis ikke pædagogerne er der, så er de der jo ikke. Men vi vil selvfølgelig arbejde konstruktivt og målrettet på at leve op til de krav, der kommer, siger Jacob Bundsgaard.