Kommuner vil flytte 10. klasse væk fra folkeskolen

Det skal ifølge KL-forslaget fortsat være muligt at kunne tage 10. klasse på efterskole.

Forslaget falder ikke i god jord hos formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

- Hvis man knytter 10. klasse op på ungdomsuddannelserne, bliver de mere målrettede, og det vil helt sikkert opleves som et pres for nogle af disse unge. Det øger ikke chancerne for at få flere i uddannelse, siger Claus Hjortdal til Jyllands-Posten.