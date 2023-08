Kommuner tjener mange millioner på at give os p-bøder

- Alligevel har kommunerne forsømt at investere i tilstrækkelig grad i bedre parkeringsfaciliteter. Ikke mindst i hovedstaden, hvor der i flere brokvarterer er færre p-pladser, end der udstedes beboerlicenser.

- Kommunernes p-indtægter er kun gået én vej, og det er op. Så det har kun været et spørgsmål om tid, før de ville runde en milliard kroner. Det er rasende mange penge, siger Dennis Lange, der er chefkonsulent i FDM.

Siden FDM begyndte at opgøre kommunernes parkeringsindtægter i 2014, er beløbet steget med 257 millioner kroner eller knap 33 procent.

Danmarks kommuner havde parkeringsindtægter for over en milliard kroner sidste år.

Kilde: FDM. Beløbene for Aarhus, Favrskov, Silkeborg og Randers er den samlede bruttoindtægt i 2022 fra almindelig betaling af parkering og p-afgifter. For de andre kommuner er beløbet kun p-afgifter.

Københavns Kommune i top

Københavns Kommune er da også den, der har flest parkeringsindtægter. Knap 650 millioner kroner havde kommunen i 2022 i indtægter fra parkering.

Andre befolkningsrige kommuner som Aarhus, Frederiksberg, Aalborg og Odense er også blandt de kommuner, der har haft de højeste parkeringsindtægter.

Halvdelen af indtægterne fra parkeringsafgifterne skal afleveres til staten.

For indtægterne fra betalingsparkering sker en modregning i kommunernes bloktilskud på alt over 320 kroner per indbygger i kommunen.

Det er kun København og Frederiksberg, der modregnes, som det ser ud i dag.

- Om pengene går i kommunekassen eller statskassen gør i praksis ingen forskel for den enkelte bilist. FDM så dog gerne, at p-indtægterne generelt blev øremærket til gavn for bilisterne i form af flere og bedre parkeringsfaciliteter og ikke som i dag, hvor de går til alt muligt andet, siger Dennis Lange.