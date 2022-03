Kommuner skal skabe overblik over beskyttelsesrum

Stor forskel i det østjyske

I begyndelsen af marts stod det klart, at der i de østjyske kommuner er stor forskel på, hvor godt overblikket er, når det kommer til beskyttelsesrum. I nogle kommuner har man lister, som viser adresser på kommunens beskyttelsesrum, mens man i andre kommuner først skal i gang med det arbejde.

- Der er levn fra den kolde krig, men der er ikke holdt øje med dem, ligesom de heller ikke er blevet serviceret. Dengang var der krav om sikringsrum ved nye byggerier - også for private. Men de er jo siden blevet brugt til alt muligt andet, sagde Niels Henrik Nielsen, operativ chef for Beredskab og Sikkerhed for Randers, Favrskov og Djursland dengang til TV2 ØSTJYLLAND om beskyttelsesrum.

Fra Horsens Kommune forlød det, at man allerede dengang ville sætte gang i arbejdet med at danne sig et overblik, mens man i Aarhus har nogenlunde styr på antallet.