Kommuner melder om højt fravær i dagtilbud

- Med til billedet hører også, at det dækker over meget store variationer. Vi har dagtilbud, hvor de mangler mere end en tredjedel af personalet. Så bliver det meget vanskeligt at holde institutionerne kørende på fornuftig vis.

KL har ikke et bud på, hvordan anbefalingerne for isolation ved smitte og nærkontakt i stedet bør være, men Michael Ziegler opfordrer til, at man giver dem et "servicetjek".

DI: Det har store konsekvenser

Emil Fannike Kiær, der er politisk direktør i Dansk Industri (DI), siger, at isolationskravene har store konsekvenser for virksomheder.

- Det er selvfølgelig på sin plads at overveje, om det er helt proportionalt med den risiko man løber ved at lempe isolationskravene, siger han.

Han fastholder dog, at det må være op til sundhedsmyndighederne at komme med anbefalinger til isolationskrav.