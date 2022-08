Kommuner afviser FDM's anklager om ulovlige p-indtægter

KL kan ikke genkende billedet af, at kommunal parkering er en indtjeningskilde. Det fortæller Birgit S. Hansen (S), der er formand for KL’s Klima- og Miljøudvalg.

- Vi bruger betalingsparkering som et redskab til at regulere trafikken, så for os er der intet nyt under solen, siger Birgit S. Hansen (S).