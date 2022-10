Kommune sparer på børne- og ældreområdet: - Det er helt grotesk i min verden

Tobias Dias er forælder til to børn i daginstitutionen Nørrestenbro i det centrale Aarhus, hvor skovbørnehaven også kan stå til en lukning.

- Det er altid et stort problem, når man skal spare på børne- og ældreområdet, men det er jo særligt et stort problem, når man sparer på det, der fungerer rigtig godt, siger han og fortsætter:

- Det, der får børnene til at trives, og det, der giver børnene muligheden for at forbinde sig med det, der kan være svært her i byen at forbinde sig med.

Hvis Aarhus Kommune vælger at vedtage budgettet, kan konsekvenserne være kortere åbningstider ved flere dagtilbud, der vil være mere forældrebetaling ved SFO-tilbud mens nogle dagtilbudsafdelinger vil blive slået sammen eller lukkes.

- Det er en lidt underlig politisk signalværdi, at vi her har en SF-rådmand, der midt i en valgkamp på at være børnenes parti vælger at skære på netop de tilbud, vi ved, får børnene til at trives.

- Det handler helt grundlæggende også om at diskutere, hvad det er, der får børnene til at trives, og ikke bare hvad der minimalt skal være til stede.

TV2 ØSTJYLLAND forsøgte søndag at få en kommentar fra den ansvarlige rådmand Thomas Medom (SF), men det har ikke været muligt.