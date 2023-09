Kommission: Flere ydervagter og forskellige tilbud til syge

Flere skal tage ydervagter, flere skal op i tid, sygeplejersker skal overtage lægeopgaver, og flere ufaglærte skal hentes ind i et forsøg på at fastholde personale.



Det anbefaler Robusthedskommissionen blandt andet om fremtidens sundhedsvæsen.

Det fremgår af anbefalingerne, som mandag er blevet offentliggjort.

Kommissionen med formand Søren Brostrøm i spidsen har set på, hvordan der sikres mere personale og mere tid til kerneopgaven i sundhedsvæsnet.

En anbefaling lyder også på, at ikke alle syge og ældre skal have samme tilbud. Eksempelvis i et kræftforløb, hvor der ifølge kommissionen skal være borgere, der som et alternativ til et kontrolbesøg på et hospital vil skulle klare sig med digitale løsninger hjemmefra.

Søren Brostrøm, der er tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, har i et interview med Jyllands-Posten inden præsentationen udtalt, at hvis anbefalinger bliver fulgt til dørs, så vil der være borgere, der vil føle det som serviceforringelser.